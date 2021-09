Nenhum apostador acertou nos números do sorteio de hoje do Euromilhões, pelo que no próximo concurso, a 7 de Setembro, estará em jogo um Jackpot no valor de 26milhões de euros.

Dois apostadores portugueses conseguiram o segundo prémio do sorteio de hoje, número 071/2021, no valor de 54.980,56 euros.



Entretanto, também já é conhecido o resultado do Milhão. O código sorteado é o seguinte: VNP 05452