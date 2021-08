Nenhum apostador acertou nos números do sorteio de hoje do Euromilhões, pelo que o próximo concurso estará em jogo um jackpot no valor de 64 milhões de euros.

Também não houve qualquer apostador a acertar no segundo prémio.

Recorde-se que foram sorteados os números 2 - 3 - 31 - 46 - 50 e as estrelas 8 -12.

Entretanto, também já é conhecido o resultado do Milhão. O código sorteado é o seguinte: VGT 34355.