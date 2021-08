Em dia de sorteio da Champions dos milhões, jornais destacam outros milhões

A maioria dos jornais e revistas que saem hoje às bancas não esquece o sorteio da Liga dos Campeões em futebol que, esta quinta-feira, se realiza com a presença das três equipas mais representativas em Portugal. Contudo, além dos milhões de euros que Sporting, Porto e Benfica vão deitar a mão, outros milhões não são esquecidos e os temas mais actuais fazem notícia nas primeiras páginas.

Na revista Sábado:

"A queda do dono da Bola [Joaquim Oliveira]"; "'Fernando Medina é o responsável político por ter buscas em tantos projetos', Carlos Moedas conta planos para Lisboa em entrevista"; "Gangues da droga deixam rasto de morte nas ruas de Amesterdão" e "Bruno emagreceu 30 quilos com suplementos e quase morreu".

Na revista Visão:

"Casas de sonho prontas a montar"; "Pandemia: Vamos ter imunidade de grupo?" e "Afeganistão: Quem são os novos talibãs".

No Correio da Manhã:

"Arguidos ricos em férias de luxo: Salgado e Mexia em paraísos italianos"; "Champions abre porta a reforços das águias"; "Despesa de salários com função pública aumenta 4,6% até Julho"; "Execução orçamental: Gastos com ordenados de professores sobem 5,5%"; "Apanhado pelo SEF: Pedófilo americano caçado em Lisboa"; "Acidente na A6: Viúva e filhas de vítima ainda sem ajudas do Estado"; "Queda em direto: Graça Freitas sofre susto em televisão" e "Pandemia: Avaliada 3.ª dose de vacina para idosos".

No Público:

"Câmaras municipais arriscam perder receitas do Estado já em 2022"; "Livros na rua: Arranca hoje a Feira do Livro de Lisboa, amanhã a do Porto"; "Contas do Estado: Défice baixou em 220 milhões com reabertura em Julho"; "Setor rodoviário: Exportações ameaçadas por portagens em Espanha"; "Manif antivacinas: Vice-almirante passou a ter segurança pessoal da PSP"; "Afeganistão: E agora, como se financia um governo taliban?"; "Entrevista a Abel Chivukuvuku: 'Portugal enfeuda-se com a elite do MPLA e aliena-se da maioria dos angolanos'" e "Apelo de Jorge Sampaio: 'A solidariedade não é facultativa, está na Declaração dos Direitos Humanos'".

No Jornal de notícias:

"Mais de quatro milhões de portugueses isentos de taxas moderadoras"; "Task force acredita que alto ritmo da vacinação vai 'encurralar' o vírus já na próxima semana"; "Cães também têm direito a fazer praia"; "Jorge Jesus: Treinador admite estender ligação ao Benfica para além de 2022"; "FC Porto: Sérgio Oliveira e Corona na mira de clubes italianos"; "Sporting: Leões tentam sete vendas para poupar nos salários"; "Futebol: Incidentes com petardos e tochas sobem devido aos festejos do título"; "Crise: Empresários do fogo de artifício ardem com prejuízos"; "Livros: Porto aposta no romantismo e Lisboa na dimensão"; "Espinho: Mar interdito após alergia levar oito crianças ao hospital" e "Afeganistão: Talibãs têm 80% do ópio consumido no mundo".

No Diário de Notícias:

"Covid-19: 'Escolas deviam testar a qualidade do ar' [Estudo]"; "Arranca a Feira do Livro de Lisboa"; "Mapa Eleitoral: 'Os deputados hoje representam o chefe, não os eleitores'. Sedes e associação de Ribeiro e Castro querem modelo à alemã"; "Refugiados: Portugal vai receber 466 afegãos, 'staff' e crianças vêm primeiro"; "Execução orçamental: Redução do défice é a maior desde Julho de 2019, ano do excedente"; "Investigação científica: Nanomedicina a tratar cancros seria mais eficaz e menos tóxica"; "Combustíveis: Gasolina volta a subir. No posto do hiper custa menos 13 cêntimos" e "Vlachodimos: A terceira vida do herói que segurou o Benfica na Champions".

No Inevitável:

"Deserdados do desconfinamento"; "Contra a obrigatoriedade do certificado digital"; "Quando um bebé reclama uma indemnização 30 anos depois"; "China inclui pensamentos de Xi Jinping nos currículos escolares"; "DGO. Défice melhora 1,6 mil milhões até Julho com melhoria da economia"; "The White Lotus. A mini-série que se transformou no fenómeno de verão" e "Fisioterapia. 'Queremos reforçar a imagem da profissão', diz António Lopes".

No Negócios:

"Simoldes recebe 15 milhões da antiga Capital Criativo"; "Powell desenha plano de fuga As histórias de Jackson Hole"; "Finanças: FMI desenvolve novo indicador para avaliar empresas públicas"; "INE deteta menos desempregados do que os centros de emprego"; "'Streaming' vai ter de investir 4 milhões no cinema nacional" e "Preço da luz no mercado ibérico bate novo máximo".

N'A Bola:

"'Vladochimos parecia um íman', selecionador da Grécia falou com A Bola sobre as exibições do guarda-redes nos dois jogos com o PSV"; "Liga dos Campeões: Leões, dragões e águias tentam fugir aos tubarões"; "Leão coloca todas as fichas na venda de Nuno Mendes"; "FC Porto: Otávio recupera a tempo de defrontar o Arouca" e "Liga Conferência: Último degrau para a fase de grupos".

N'O Jogo:

"'Impedi-o de sair par o PSG', perfil de Wendell, novo lateral-esquerdo do FC Porto, traçado pelo ex-treinador do Bayer Leverkusen"; "Tottenham-P. Ferreira. Partizan-Santa Clara: Batalhas em Londres e Belgrado"; "Sporting: Regresso pela porta dourada" e "Benfica: Na Champions à procura do (muito) tempo perdido".

No Record:

"Benfica: Lázaro a um passo: Dois anos de empréstimo e compra obrigatória de 8,5 milhões"; "Leão resiste a vender"; "FC Porto: Uribe e Díaz com clássico em risco"; "Dragões emprestam Nakajima"; "Liga dos Campeões: Sporting, FC Porto e Benfica à caça dos tubarões" e "Conference League: Luta pela Europa continua".