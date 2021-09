Associação de Segurança infantil realiza acções para uso correcto da cadeirinha

A Associação Para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) realiza durante o mês de setembro um 'Check Point' de segurança rodoviária com ações pedagógicas e de sensibilização para uso correto das cadeirinhas nos automóveis.

Em comunicado, a APSI indica que com o ano letivo quase a começar e em parceria com a Michelin/ Euromaster realizará vários 'Check Point' com o objetivo de "dar às famílias a possibilidade de se certificarem que viajam e transportam os mais novos (e não só!) em segurança".

A APSI recorda o último Estudo de Observação que a associação realizou indica que quase metade das famílias transporta as crianças no carro de forma incorreta.

"Apesar de 90% usar cadeirinha, em 45% dos casos não é a correta ou está mal instalada, o que reduz drasticamente a sua eficácia se ocorrer um acidente", segundo o estudo.

A primeira ação "Juntos por viagens mais seguras" realiza-se em 11 de setembro no Algarve Shopping.

No dia 18, as ações realizam-se no Matosinhos Retail Park e no dia 25 no Alta Retail Park, em Lisboa.