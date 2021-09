Recorde na venda de casas e investigações ao movimento negacionista em destaque nos jornais nacionais

Sábado:

- "Reportagem especial: Infiltrámo-nos no movimento negacionista"

- "Margarida Martins recandidata do PS de Lisboa tem casa e ordenado penhorados. E não paga as compras no mercado municipal em que manda"

Visão:

- "Investigação: Por dentro das milícias negacionistas e antissistema"

- "Autárquicas: As câmaras onde tudo se joga"

- "Os candidatos fora da caixa"

- "Eletricidade: As almofadas para proteger a sua fatura"

Correio da Manhã:

- "Pensões vitalícias dos políticos custam 7,3 milhões: CM revela lista dos maiores beneficiários"

- "Orcas atacam veleiro ao largo de Peniche"

- "Erro do Benfica ajuda FC Porto no processo judicial"

- "Guerra dos emails: Falta de queixa das pessoas lesadas pode salvar réus"

- "Três detidos: Gang da Mouraria espalha terror"

- "Pandemia: Governo anuncia hoje alívio das restrições"

- "Drama na América: Jovem desaparecida vítima de homicídio"

- "Foco em Guimarães: Jorge Jesus alerta para distrações com o Barça"

- "Exige aos dragões: Marítimo reclama 1,3 milhões por Pepe"

- "Sporting: Esgaio é o joker de Rúben Amorim"

- "Braga: Mata cunhados no dia de anos da mulher"

Diário de Notícias:

- "Portugal pronto para fase seguinte: Abertura total da sociedade"

- "Candidatos a Lisboa: Apoio ao arrendamento (quase) consensual"

- "Autárquicas: É o fim de 32 anos de PSD? PS aposta tudo na mudança em Viseu"

- "Refinaria da Galp: Câmara de Matosinhos espera que o Governo adiante recursos para uma transição justa"

- "Alemanha: Corrida pelos indecisos no último debate antes das eleições pós-Merkel"

- "Estreias: Cinefilia no divã com Woody Allen"

Público:

- "Autárquicas 2021 Sondagem: Moedas aquém do resultado do PSD e do CDS em 2017"

- "PS admite ficar com menos 10 a 15 câmaras"

- "Cerca de 90% dos presidentes de câmara e de junta são homens"

- "A 01 de outubro certificado covid deixa de ser obrigatório na restauração"

- "ONU: Cimeira para mudar sistema alimentar global enfrenta críticas"

- "Alunos sem aulas: Há 31 docentes de Informática para centenas de pedidos"

- "Entrevista: 'O tecido empresarial precisa neste momento de um choque fiscal, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços"

- "Operação Marquês: Justiça impede Salgado de pagar milhões com bens arrestados"

Inevitável:

- "Entrevista ao psiquiatra José Luís Pio Abreu, que acaba de publicar uma Pequena História da Psiquiatria: 'O clima social e as redes sociais estão a perturbar muita gente e há muitas pessoas a ficarem paranoicas e zangadas'"

- "Infraestruturas de Portugal: Governo autoriza despesas de 4,6 milhões com seguro de saúde"

- "Académicos defendem Raquel Varela e dizem que tudo é inveja"

- "Autárquicas de Vila Franca de Xira: PS deverá manter-se no poder"

- "Casas: Preços com crescimento de 6,6% no segundo trimestre"

- "Evergrande: Gigante em queda acalma receios dos mercados"

- "Morreu Willie Garson, ator que era o amigo gay de O Sexo e a Cidade"

- "Boicote às esplanadas"

Jornal de Notícias:

- "Três marcas de carros julgadas em Lisboa por falsearem emissões"

- "Canis abatem mais de dois mil animais"

- "Ronaldo bate Messi como jogador mais bem pago"

- "FC Porto: Fábio Vieira muda de agente e vai renovar contrato"

- "Benfica: Rui Costa elogia Vieira nos 15 anos do Seixal"

- "Autárquicas: Falta de casas e turismo aquecem debate entre candidatos à Câmara do Porto"

- "Covid: Discotecas aguardam luz verde para abrir pistas"

- "Superior: Construção de novas residências à espera da bazuca"

- "Póvoa de Varzim: Vídeos obscenos de professor provocam revolta"

- "Cultura: Divergências com DGS cancelam North Music Festival"

Negócios:

- "Venda de casas atinge recorde

- "Patrick Blethon, CEO do grupo Saur: 'Consumidores não pagam o preço adequado pela água'"

- "Auditoria: Prejuízos de 493 milhões da TAP estão 'subavaliados'"

- "Obrigações: Portugal tem 30% da dívida com juros acima de 4%"

- "Famílias sem isenção de selo na reestruturação de dívidas"

- "Gestores da Groundforce acreditam numa recuperação "sem pressões"

- "Eleições autárquicas: Colonistas perguntam, candidatos respondem"

A Bola:

- "Dinheiro que não se vê: A maquilhagem contabilística que explica as trocas milionárias entre FC Porto e V. Guimarães"

- "FC Porto: Jorge Mendes 'oficializa' Fábio Vieira"

- "Benfica: 'Mérito para Luís Filipe Vieira', Rui Costa elogia ex-presidente pela obra no Seixal"

- "Sporting: A lesão que tem afastado Pedro Gonçalves ao detalhe"

Record:

- "Amorim toca violinos: Está a um jogo de conseguir melhor registo dos últimos 68 anos"

- "Benfica: 'Seixal é mérito de Vieira', Rui Costa destaca papel de ex-presidente na celebração dos 15 anos da Academia"

- "FC Porto: Viagem às raízes de Diogo Costa"

- "Presidente do V. Sernache acusado de racismo: Treinador Ricardo Nascimento com declarações explosivas"

O Jogo:

- "Como somar o talento máximo: Adeptos e especialistas defendem Luis Díaz, Otávio e Corona em simultâneo no onze do FC Porto e sem recuar o mexicano"

- "Braga: Ricardo Horta: 'Encontrei o meu melhor futebol'"

- "Sporting: Às costas de Matheus e Palhinha"

- "Benfica: Weigl volta a pensar alto"

- "Famalicão-Penafiel (5-0): Pedro Marques a duplicar na Taça da Liga"

- "Wolverhampton-Tottenham 2-2 (3-2 no desempate por GP): Nuno elimina Bruno Lage"