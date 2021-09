Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Auditoria do Tribunal de Contas revela: SEF desvia milhões da Europa"

- "Liga dos Campeões: Dínamo Kiev-Benfica. Jesus compara D. Kiev com Bayern e Barça"

- "Lance com Coates: Sporting quer castigo para agressão de Pepe"

- "Benfica ameaça negócio de Vieira: Venda de ações"

- "Quatro homicídios: Fim de semana sangrento na região de Lisboa"

- "Ultimato de juiz a Ricardo Salgado: 'Se quiser vir vem, se não quiser vir não vem. Temos mais que fazer'"

- "Negligência médica: Bebé morre horas após alta do Hospital de Évora"

- "Atuns trazem orcas à costa portuguesa"

- "Pandemia: Medo do contágio e da gripe condiciona uso de máscara"

- "Ensino público: Cada aluno custa 6200 Euro por ano ao Estado"

- "Eleições: Líderes em força na campanha eleitoral"

Público:

- "Autárquicas 2021: Direita e CDU à conquista de mais câmaras, PS tenta resistir"

- "Carga fiscal: Impacto da descida do IRS depende da taxa de retenção"

- "Setor da saúde: Cerca de 40% dos governantes têm ligações ao setor privado"

- "Graça Freitas: 'Vamos libertar os portugueses dos boletins diários da covid'"

- "Inquérito: Europeus, incluindo os portugueses, preferem Merkel a Macron para liderar a Europa"

- "Rock in Rio: Preto Zezé conta como o hip-hop está a mudar as favelas no Brasil"

Jornal de Notícias:

- "Professores e alunos de risco ficam em casa"

- "Transporte de doentes com ambulâncias ilegais"

- "Campanha autárquica arranca hoje e lideranças também vão a votos"

- "Valongo: Habitação e mobilidade são os maiores problemas"

- "Braga: Morre ao fim três horas de espera na Urgência"

- "Porto: Hotel quer atrair clientes que apreciam música"

- "Douro: Vindimas em pandemia obrigam a testes e uso de máscara"

- "Benfica em Kiev tenta ser dínamo luso na Europa"

- "Champions: CR7 espreita recorde de jogos na fase de grupos"

- "Andebol: Pinto da Costa elogia herói Alfredo Quintana"

Diário de Notícias:

- "Portugal recebeu mais 64,5 mil estrangeiros até agosto"

- "Autárquicas: Castelo de Paiva vai 'pôr fim à política das festas' do PS"

- "Equidade fiscal: Cervejeiras pedem imposto equiparado ao de Espanha e IVA a 13% como o do vinho"

- "Novo chanceler alemão: Debate dá vantagem ao social-democrata Scholz"

- "F-gases: Projeto da Nova traz solução a uma das maiores ameaças ambientais"

- "Lisboa: Feira do Livro recebe 350 mil visitantes e supera as expectativas"

- "O famoso questionário de Proust respondido pelo presidente da Academia Nacional de Medicina, Duarte Nuno Vieira: 'A minha divisa? Insistir, persistir, resistir e nunca desistir'"

Inevitável:

- "DIAP de Lisboa investiga ataque contra Ferro Rodrigues"

- "Cartaz do PSD acusado de discriminar povo chinês e ser xenófobo"

- "Têxtil e vestuário. 'Somos do melhor que há no mundo', mas é preciso evitar 'globalização selvagem'"

- "Montepio. Pedro Gouveia Alves lidera lista de quadros à Mutualista"

- "Fruta exportada para a Alemanha vale 60 milhões, com framboesas à cabeça"

- "Autárquicas Oeiras. A missão impossível de tombar um gigante"

- "Imagine. Cinco décadas a imaginar a utopia de John Lennon"

Negócios:

- "Jorge Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas: 'Temos de encontrar formas de financiar a alta velocidade'. Concurso para a compra de comboios para estas linhas será lançado em 2022"

- "Há 402 empresas que têm mais de 100 anos"

- "Grandes negócios obrigados a manter emprego em 2022 para terem benefícios"

- "Estado vai arrecadar 196 milhões com subida dos gastos com pessoal"

- "Apple agiganta-se sob a batuta de Tim Cook"

- "Política monetária: Mudança precoce do BCE asfixiaria recuperação"

- "Estudo: Um euro gasto em cerveja rende o dobro à economia"

- "Radar África: Sonangol, uma privatização atrasada ou impossível?"

A Bola:

- "Dínamo Kiev-Benfica: Ataque à Europa: Águia começa hoje na Ucrânia participação na Liga dos Campeões"

- "Benfica: Direção quer adiar decisão sobre preferência das ações de Vieira para depois das eleições"

- "Leão quer Pepe castigado"

- "FC Porto: Futre antecipa confronto entre Conceição e Simeone"

Record:

- "D. Kiev-Benfica: É para ganhar tudo: Jesus rendido ao plantel assume forte"

- "Leão pede castigo para Pepe"

- "FC Porto: 'Vamos defrontar as melhores equipas dos seus países', Corona 'reforço' contra as dúvidas"

- "SP Braga: Galeno até 2026"

- "V. Guimarães: Rochinha tranquilo: 'Estou bem e pronto para voltar a casa'"

- "Liga: Canarinhos isolados em segundo"

O Jogo:

- "'Toni Martínez e Taremi têm muita qualidade', Felipe em exclusivo a O Jogo, identifica pontos fortes dos dragões"

- "Dínamo Kiev-Benfica: Jesus eleva a fasquia"

- "Leão faz queixa de Pepe"

- "V. Guimarães: Rochinha vigiado, mas tranquilo"

- "Mundial futsal: Portugal puxa dos galões"