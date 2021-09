Competições europeias e covid-19 em destaque nos jornais

Bom dia, os jornais nacionais desta quinta-feira, 16 de Setembro de 2021, apostam em alguma variedade informativa, mas há pelo menos dois temas comuns, os jogos de ontem da Liga dos Campeões, naturalmente com destaque na imprensa especializada, e o tema comum de todos estes muitos meses de pandemia, a covid-19, numa altura em que Portugal desaperta o sinto pelo poder que a vacina parece dar. Ainda assim, começamos a leitura pelas duas revistas mais populares que saem semanalmente neste dia.

Na Visão:

"O superpoder das mulheres"; "Economia: A solidez da retoma portuguesa" e "Autárquicas: Duelos que fizeram história. Quanto vale o Chega?".

Na Sábado:

"Jorge Sampaio 1939-2021: Edição especial 24 páginas"; "Benfica mais multado: Federação aplica 700 mil euros a clubes por insultos e bocas"; "Beijinhos perigosos? Ciência diz que sim, mas a falta cria ansiedade" e "Como proteger a saúde do seu filho se ele quiser ser vegetariano".

No Correio da Manhã:

"Mãe esconde filha para fugir à vacina: Tribunal vai decidir conflito com o pai de Vera"; "Paula recusa inoculação de criança de 12 anos"; "Sporting-Ajax (1-5): Pesadelo em Alvalade"; "Atl. Madrid-FC Porto (0-0): Dragão de raça"; "Dívida da Promovalor: Novo Banco pressiona Vieira para ficar com os milhões das ações do Benfica"; "SAD leonina com prejuízo de 33 milhões: Título rende prémio de 73 500 euros a Varandas"; "Mercado regulado: Conta da luz volta a subir 3% em outubro"; "Homicídio de rapper: Alicia mulheres para atrair vítima"; "Proteção civil retira bode violento de aldeia"; "Gaia: Usa pedra e faca para matar sogro"; "Sobral de Monte Agraço: Violador apaixona-se por cartaz de vendedora" e "Vizela: Bebé de 4 meses morre a dormir no berçário".

No Público:

"Governo vai manter máscaras obrigatórias em espaços fechados"; "UE: Von der Leyen quer melhorar capacidade de resposta na saúde e na defesa"; "Coimbra: Mudança do TC passa agora, mas arrisca chumbo na votação final"; "Carta Aberta: Mais de 60 figuras pedem regulação do uso da cannabis"; "Crescimento: Sinais de retoma forte dão mais margem para o OE2022"; "Champions: Ajax esmaga Sporting e FC Porto empata com Atlético de Madrid"; "Arte portuguesa: Grande exposição coletiva sobre a luz traz de volta o Museu Berardo após a pandemia" e "Cancro: Começou nos EUA ensaio clínico com imunoterapia criada em Portugal".

No Jornal de Notícias:

"Farmácias já aceitam reservas de vacinas da gripe"; "Colégios têm turmas inteiras em isolamento nos primeiros dias de aulas"; "Mirandela: MP pede 18 anos de prisão para mãe que matou o filho autista"; "Gondomar: Preço da água dominou debate das autárquicas"; "Luz: Fatura sobe mais de um euro em outubro para 933 mil famílias"; "Faltam mãos para apanhar tanta amêndoa"; "'Big Brother': Quintino Aires chama 'bicha' a concorrente e é afastado pela TVI"; "Ponto de honra: Dragões alcançam empate valioso no arranque da Champions" e "Leão abatido: Equipa irreconhecível e derrota pesada".

No Diário de Notícias:

"Ministério Público alerta: Não se sabe quem controla a base de dados do SEF"; "Investigação científica: Do autismo ao Parkinson, os códigos do cérebro que abrem portas a novas terapias"; "Segurança: Oficial da GNR punido teve louvor por dar sangue"; "Marcelo antecipa Infarmed: 'Discutir ampla abertura' e regras claras para escolas"; "Autárquicas levam líderes à rua: Costa tenta segurar resultado, Rio luta por um melhor que o de 2017"; "União Europeia da Defesa: Von der Leyen diz que 'é tempo de avançar para o nível seguinte'"; "'Cry Macho': Clint Eastwood à procura do paraíso perdido em novo 'western'" e "Champions: Sporting goleado no regresso, Porto arranca empate promissor em Madrid".

No Inevitável:

"O último conselho. Peritos ouvidos pelo Governo reúnem-se hoje para dar luz verde final ao fim de limites de lotação em restaurantes, salas de espetáculos e estádios e reaberturas de discotecas"; "Como estava a pandemia há um ano, como está agora e o que dizem as últimas projeções"; "A nova vida das discotecas na Europa"; "A vida dos animais de companhia vai hoje a debate"; "Eleições autárquicas no Seixal. Um dos ringues mais violentos"; "Mutualista. Contas mostram prejuízo de 86 milhões em 2020"; "EUA. Biden tenta bloquear lei que proíbe aborto no Texas" e "Quintino Rodrigues afastado da TVI por comentários 'homofóbicos'".

No Negócios:

"O roteiro de Ursula para o futuro da UE"; "Patrões fazem pressão para um alívio fiscal"; "Estreia no Nasdaq rende 20 milhões a biotecnológica de médico português"; "Altri junta-se à Nos e REN na lista de preferidas na Europa"; "Crise dos contentores mexe com o retalho, mas Natal escapa"; "Ativos digitais: Futebol entra no jogo dos NFT em troca de milhões" e "Montepio: Venda de 30% do Finibanco Angola nunca saiu do papel".

N'A Bola:

"Sporting-Ajax (1-5): Terror em Alvalade: Leões começam a Champions com a segunda pior derrota de sempre em casa para as provas europeias"; "Atl. Madrid-FC Porto (0-0): Vitória esteve quase na mão"; "Benfica: Francisco Benítez vai ser candidato" e "Liga Europa. Estrela Vermelha-SC Braga: Minhotos tentam imitar Bayern".

No Record:

"Sporting-Ajax (1-5): Atropelados: Leões levam banho de bola no regresso à Champions"; "At. Madrid-FC Porto (0-0): Vitória fugiu da mão" e "Benfica: Rafa OK: Falta sofrida em Kiev não causou lesão grave".

N'O Jogo:

"Champions é só com curso: Sapiência portista e inexperiência dos leões fizeram a diferença numa noite de extremos"; "Estrela Vermelha-Braga: Carvalhal dá razão a Salvador" e "V. Guimarães: Filho de Eto'o em observação nos sub-23".