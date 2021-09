O empate do Benfica e Estado da União em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Crianças fogem de crime macabro"

- "Assistem ao homicídio da mãe"

- "Encontradas pela polícia na rua em bairro de S. João do Estoril"

- "Menina de 12 anos e irmão de 9 saem de casa com as roupas ensanguentadas"

- "Assassino capturado"

- "Salgado usa demência para escapar à prisão"

- "Hospital troca sangue a mulher vítima de bode"

- "Crime em Espanha: 'Abracei bebés até deixarem de chorar' - Acusada conta duplo infanticídio"

- "Águia dominadora apanha susto"

- "VAR salva equipa de Jesus no minuto 92"

- "Rúben conta com Sarabia para exame de Champions"

- "Atl. Madrid - FC Porto: Duelo ibérico de cabeças duras"

- "Reencontro de Sérgio Conceição com Simeone"

- "Negócio das ações da SAD encarnada: 'É difícil esperar quando há uma boa oportunidade', diz ao CM investidor americano"

- "Falso alarme viola agente imobiliária"

- "Restaurantes sem limitações e discotecas reabrem"

- "Governo inaugura obra em Lisboa"

- "Músico Guilherme Inês morre aos 70 anos"

Público

- "Mais de 80 por cento dos presidentes recandidatam-se nestas autárquicas"

- "Dois terços dos jovens acreditam que mundo está condenado"

- "23,8% do total: SNS nunca teve tão poucos médicos em exclusividade"

- "Plataformas digitais: Consumidores vão ser mais protegidos nas suas compras"

- "Liga dos Campeões: Benfica arranca empate no jogo frente ao Dínamo de Kiev"

Jornal de Notícias:

- "Médicos rejeitam incentivos para trabalhar em zonas mais carenciadas"

- "D. Kiev 0 -- 0 Benfica: De mãos a abanar"

- "Negligência: Erro no tipo de sangue matou idosa agredida por um bode"

- "Porto: Regresso às aulas anima comerciantes junto a escolas"

- "Autárquicas: Candidatos apostam em cartazes fora da caixa"

- "Ficção domina 'rentrée' literária: Miguel Sousa Tavares lança novo romance. Estrangeiros em força"

- "Met Gala: Extravagância aqueceu passadeira vermelha"

- "F. C. Porto: Empresário exige 615 mil euros pela renovação de Otávio"

- "Benfica: Eleições levam Textor a adiar compra de ações dos encarnados"

Diário de Notícias:

- "Autárquicas 2021: Um 'namoro a três' em Lisboa, onde toda a esquerda quer acordos"

- "Ventura e Chega condenados por 'segregação social'"

- "Estado da União: Covid, retoma e Afeganistão em destaque no discurso de Von der Leyen"

- "Remunerações: Empresas admitem aumentos salariais superiores a 2%"

- "Liga dos Campeões: Benfica empata em Kiev e Ronaldo marca, iguala recorde, mas perde"

Inevitável:

- "Onde param os novos juízes do Ticão"

- "Entrevista a José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos, no dia do SNS: 'O Alentejo e o Algarve não têm mais amputações porque os portugueses são diferentes mas porque o acesso à saúde é diferente"

- "Turismo em recuperação: A maior ajuda vem dos portugueses"

- "Amadora. Suzana quer fazer tremer o sistema, mas Carla é favorita"

- "Greve. Professores denunciam desumanização dentro das escolas"

- "José Eduardo dos Santos regressou a Luanda dois anos depois"

- "Abba. 40 anos depois, a banda sueca ressuscita em espetáculo de hologramas"

- "Portugal. 60% dos jovens muito preocupados com alterações climáticas"

Negócios:

- "Mexidas no IRS Jovem vão dar mais um mês de salário"

- "Quem audita as auditoras? O retrato do que mudou 13 anos passados sobre a falência do Lehman Brothers"

- "Negócio da TAP está a recuperar à boleia do Brasil"

- "Conselho das Finanças Públicas queixa-se de falta de informação"

- "Preço das ações e 'timing' afastam Benfica de Vieira"

- "Estado da União: Von der Leyen presta contas após ano e meio de pandemia"

- "Renováveis: Porto e Viseu na rota dos milhões da energia solar"

- "Estudo: Um terço das empresas admite contratar este ano"

A Bola:

- "Agridoce"

- "Liga dos Campeões: Até aos 90´empate era mau, nos três minutos de compensação passou a ser bom"

- "'A matemática diz que somámos um ponto'. Jorge Jesus"

- "Rafa dinamizou o ataque, postes e Vlachodimos evitaram derrota das águias"

- "Sporting: Gonçalo Inácio em noite de muitas estreias"

- "'Tenho péssimo registo na Europa, só posso melhorar', Rúben Amorim"

- "SAD apresenta prejuízo de 32,9 milhões em 2020/2021"

- "Atl. Madrid - FC Porto: David contra Golias 'round' 1"

- "Dragões iniciam participação no grupo da morte"

- "'Vamos contrapor com ambição e determinação', Sérgio Conceição"

Record:

- "Varchodimos - Águia domina mas é salva nos instantes finais"

- "Jorge Jesus - 'Fizemos um grande jogo'"

- "Otamendi: 'Tentámos a vitória em todos os momentos'"

- "Defesas do grego e golo anulado garantem ponto em Kiev"

- "Barcelona 0-3 Bayern: Passeio na Catalunha"

- "Atl. Madrid - FC Porto: 'Sou cabeça-dura e tenho orgulho' - Sérgio Conceição responde a Simeone"

- "Young Boys 2-1 Man. United: Golo de Ronaldo de nada vale"

- "Português iguala recorde de Casillas"

- "Sporting-Ajax: Inexperiência não preocupa Amorim - 'Temos ousadia'"

- "Palhinha - 'Estamos ansiosos por ouvir o hino'"

- "Sarabia espreita o onze"

- "Leões com prejuízo de 33MEuro - SAD quer empréstimo obrigacionista até 50MEuro"

O Jogo:

- "Que sirva de exemplo"

- "Dinamo Kiev 0-0 Benfica: Encarnados dominaram, mas não marcaram e podiam ter deitado tudo a perder no fim"

- "Vlachodimos e o VAR evitaram o balde de água fria nos descontos"

- "Jesus: 'Se alguém tinha de sair vencedor, éramos nós'"

- "Sporting-Ajax: 'Eles são mais experientes , mas nós somos irreverentes'"

- "Rúben Amorim garante que este é um momento ótimo para a estreia na Champions"

- "Atl. Madrid - FC Porto: 'Respondemos às diferenças com ambição'"

- "Sérgio Conceição não se assusta com o poderio financeiro dos colchoneros"

- "Pepe apela à garra no regresso a Madrid"

- "Braga: Salvador exige muito mais"