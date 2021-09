63% dos concelhos com pelo menos uma candidata à liderança da câmara municipal

Cerca de 63% dos 308 concelhos de Portugal têm pelo menos uma mulher como candidata à presidência de uma câmara nas autárquicas de domingo, com Braga a registar cinco candidaturas.

Segundo um levantamento da agência Lusa, 194 concelhos têm candidatas como cabeças de lista, o que representa 62,9% dos 308 municípios do país. São 114 os concelhos sem qualquer mulher candidata à presidência da câmara.

O concelho com mais mulheres candidatas à presidência de câmara é Braga, com cinco, seguido de Lisboa e Santa Maria da Feira, com quatro, e de 14 municípios com três mulheres na liderança de listas: Almada, Cantanhede, Marco de Canaveses, Amadora, Figueira de Castelo Rodrigo, Miranda do Douro, Arouca, Mafra, Ponta do Sol, Póvoa de Varzim, Ribeira Grande, Santana, Viana do Castelo e Vila Verde.

Do total de 1.541 candidaturas à liderança das autarquias, 287 são encabeçadas por mulheres, ou seja, 18,6%.

Analisando apenas os movimentos independentes, 10 mulheres lideram listas num total de 83 candidaturas.

Em 2017, foram eleitas 32 mulheres como presidentes de câmara, pouco mais de 10% do total de líderes de executivos municipais escolhidos em 01 de outubro desse ano.

Nos distritos de Faro, Porto e Santarém foram escolhidas para presidente de câmara quatro mulheres em cada, enquanto em Beja, Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Viseu e Vila Real não houve qualquer vitória feminina.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo, estando inscritos para votar 9.323.688 cidadãos.

Cada eleitor recebe três boletins de voto, um dos quais para eleger o executivo de cada uma das câmaras municipais, outro para cada assembleia municipal e um terceiro para a eleição das assembleias de freguesia.

Em Portugal, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 freguesias (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).