Número de médicos, médicos dentistas e enfermeiros aumentou na Madeira

No ano passado, na Região, estavam inscritos na Ordem dos Médicos 1.202 médicos, mais 73 (+6,5%) que no ano anterior (1.129 médicos), sendo que 56,4% (678) eram mulheres. Os dados foram divulgados esta tarde pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que revela que, de acordo com o local de residência declarada, 72,8% (875) dos médicos residiam no Funchal, 12,7% (153) em Santa Cruz e 4,2% (51) em Câmara de Lobos. Do total de médicos em 2020, 665 eram especialistas (55,3%) e 537 (44,7%) não eram especialistas.

Assim, em 2020, em média, existiam na Região 4,7 médicos por mil habitantes, verificando-se a maior expressão deste indicador no Funchal (8,4 médicos por mil habitantes) e a menor no município de Calheta (0,8 médicos por mil habitantes).

Fonte DREM

O número de médicos dentistas, inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas, também aumentou. De acordo com a DREM, em 2020 o total ascendeu a 216, o que representa um aumento de 4,3% face a 2019 (207). "Em média, existiam na RAM 0,9 médicos dentistas por mil habitantes. O rácio da região é menor do que o do país (1,1), mas superior ao da R.A. dos Açores (0,7)."

Finalmente, no que concerne número de enfermeiros inscritos na respectiva ordem, este aumentou 2,1% em 2020, quando comparado com 2019 (2 383 em 2020; 2 335 em 2019). "Em média, existiam 9,4 enfermeiros por mil habitantes. O rácio da RAM está acima do valor nacional (7,6) e do valor da R.A. dos Açores (9,3)."

"No mesmo ano, existiam 240 farmacêuticos e, de acordo com o local de trabalho, 58,8% (141) encontravam-se no Funchal e 11,7% (28) em Santa Cruz", acrescenta a DREM que revela que a edição completa dapublicação 'Estatísticas da Saúde da RAM 2020', será divulgada em Dezembro de 2021.