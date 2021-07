ISAL associa-se à Ubuntu United Nations

O ISAL associa-se à iniciativa Ubuntu United Nations (UUN).

A UUN é uma iniciativa global da Academia de Líderes Ubuntu, que irá reunir cerca de 600 jovens líderes participantes, a partir dos 193 países representados na Organização das Nações Unidas e será presidida pelo Laureado com o Prémio Nobel da Paz José Ramos Horta.

"O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, demonstrou o seu total apoio ao projecto na apresentação da iniciativa no passado dia 16 de Maio de 2021, Dia Internacional de Vivermos Juntos em Paz", explica em comunicado o ISAL.

A UUN conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o apoio da Organização de Estado Ibero-americanos, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, do Club de Madrid, do Instituto Camões, da Fundação Gulbenkian, entre outros parceiros.

A UUN, com o tema 'Construir pontes: estimular a ação dos jovens através da unidade na diversidade', decorrerá em cinco seminários on-line, que acontecerão entre 24 de Outubro e 19 de Dezembro de 2021, encorajando os jovens a comprometerem-se com a defesa dos Direitos Humanos, a Justiça Social e o Desenvolvimento Sustentável. As inscrições estão abertas até dia 30 de Agosto.

A iniciativa contará com a presença dos laureados com o Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus, Kaylash Satyarthi e Laymah Gbowee.