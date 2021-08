Criança morta na sequência de uma explosão em Cabul

Uma explosão provocada por um 'rocket' matou uma criança hoje à tarde em Cabul, três dias depois de um ataque no aeroporto afegão, onde vários países estão a concluir as suas operações de retirada.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), um responsável da polícia afegã declarou que um 'rocket' atingiu um bairro a noroeste do aeroporto internacional de Cabul e provocou a morte de uma criança. Não houve ainda reivindicação do ataque por qualquer grupo extremista.

A explosão, ouvida por jornalistas da agência de notícias AFP, foi desencadeada por um 'rocket' que, "segundo relatos iniciais, atingiram uma casa", disse um funcionário do Governo afegão deposto há duas semanas pelos talibãs.

Após o ataque no aeroporto de Cabul, reivindicado pelo Estado Islâmico de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês), o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que planeia retirar as suas tropas do país até 31 de agosto, alertou que um novo ataque iminente era "muito provável".

Os talibãs conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.

Desde 15 de agosto, mais de 110.000 pessoas deixaram o país a bordo de aviões de países ocidentais.