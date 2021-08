António Costa dá os parabéns a Miguel Monteiro pelo bronze no peso

O primeiro-ministro, António Costa, parabenizou hoje o atleta Miguel Monteiro, pela conquista da medalha de bronze no lançamento do peso F40, nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

"Bronze para Portugal! Parabéns ao Miguel Monteiro, que hoje conquistou o terceiro lugar no lançamento do peso F40, nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020. Força Portugal", escreveu António Costa, na sua conta oficial na rede social Twitter.

Força Portugal!#Tokyo2020 #Paralympics #EquipaPortugal — António Costa (@antoniocostapm) August 29, 2021

O português, de 20 anos, conquistou hoje o bronze no concurso de lançamento do peso F40, para atletas de baixa estatura, com a marca de 10,76 metros, numa final na qual o recorde mundial (11,01), que lhe pertencia, foi batido três vezes, numa "luta" que envolveu Denis Gnezdilov, do Comité Paralímpico da Rússia, e o iraquiano Garrah Tnaiash.

No primeiro lançamento, o russo marcou 11,02, e liderou o concurso até à última tentativa, na qual o iraquiano marcou 11,15, fazendo cair o recorde e assumiu a liderança da prova.

Na sua derradeira tentativa, Denis Gnezdilov fixou novo recorde mundial, com 11,16, assegurou o ouro e "empurrou" Garrah Tnaiash para a prata.

Portugal conseguiu a sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, nos quais soma também cinco diplomas.