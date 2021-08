Embaixador dos EUA confirma quatro mortes de norte-americanos em Cabul

O embaixador dos EUA em Cabul disse aos seus funcionários que quatro fuzileiros norte-americanos morreram e três ficaram feridos numa das explosões do ataque de hoje no aeroporto da capital afegã, noticiou o Washington Post.

De acordo com uma notícia do jornal Washington Post, também um oficial norte-americano confirmou a presença de soldados norte-americanos no rol de vítimas do ataque junto ao aeroporto de Cabul.

Testemunhas citadas pela estação televisiva Al Jazeera também referiram a presença de quatro soldados norte-americanos entre a lista de vítimas mortais no ataque.

Um outro funcionário dos EUA disse hoje que "acredita definitivamente" que o ataque junto ao aeroporto de Cabul foi executado pelo grupo do Estado Islâmico (EI).

A mesma fonte disse que militares dos EUA ficaram feridos no ataque de hoje, que envolveu dois homens-bomba e homens armados.

O grupo do EI é mais radical do que os talibãs e tem realizado diversos ataques no Afeganistão, matando numerosos civis, ao longo dos últimos meses.

Numa mensagem na rede social Twitter, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, já tinha dito que se tratou de um ataque com duas explosões junto ao aeroporto de Cabul, confirmando informações de testemunhas que falam em vários mortos e feridos.

Kirby confirmou ainda que algumas das vítimas são norte-americanos, depois de vários meios de comunicação social relatarem mais de uma dezena de mortes e várias dezenas de feridos.