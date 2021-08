França condena "com a maior firmeza" atentados terroristas em Cabul

O presidente francês Emmanuel Macron condenou hoje "com a maior firmeza" os atentados terroristas ocorridos nas imediações do aeroporto de Cabul, que causaram dezenas de vítimas, e garantiu que França vai concluir a retirada de civis do Afeganistão.

Em comunicado, o chefe de Estado francês expressou "as condolências às famílias das vítimas norte-americanas e afegãs", saudando "o heroísmo daqueles que estão no terreno para realizar as operações de evacuação".

Emmanuel Macron garantiu ainda, citado pela agência AFP, que a França irá concluir a retirada de civis e "manter ações humanitárias e de proteção de longo prazo para os afegãos ameaçados".

O ramo afegão do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado que hoje fez dezenas de mortos e feridos junto ao aeroporto de Cabul, noticiou o portal especializado da Internet Site Intelligence.

Num comunicado divulgado pela sua agência de propaganda, Amaq, o grupo Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês) afirma que um dos seus combatentes franqueou "todas as fortificações de segurança" e se colocou a menos de "cinco metros de militares norte-americanos", tendo então detonado o seu cinto de explosivos.

O comunicado só menciona um bombista suicida e apenas uma bomba.

O Pentágono, contudo, reportou a ocorrência de dois atentados-suicida seguidos de um tiroteio, advertindo ainda para a existência de "uma série de ameaças ativas" contra o aeroporto de Cabul, que vão de um possível ataque com foguetes a um atentado com um veículo armadilhado.

Os Estados Unidos ameaçaram o EI de represálias.

Segundo o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), pelo menos 12 soldados norte-americanos morreram e 15 ficaram feridos no atentado que fez dezenas de vítimas, mas cujo total se desconhece ainda, variando o número de acordo com a fonte dos relatos.