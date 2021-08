Portugal vai organizar em 2025 maior evento escutista mundial

A Federação Escutista de Portugal (FEP) foi hoje eleita para organizar o próximo World Scout MOOT, evento que reunirá, em 2025, "milhares de escuteiros na maior atividade escutista de jovens adultos a nível mundial".

Em comunicado, a FEP afirma que a candidatura portuguesa foi escolhida na 42.ª Conferência Mundial do Escotismo, que está a decorrer 'online' desde quarta-feira.

O encontro mundial que se realizará em 2025, promovido pela Organização Mundial do Movimento Escutista (OMME), vai decorrer sob o mote "Envolve-te" e juntará jovens dos 18 aos 25 anos, de todo mundo, desafiados a contactar as comunidades locais num percurso pelo país, que culminará no Centro Escutista do Buçaquinho, em Ovar.

"A realização do evento em território nacional será impactante a vários níveis", afirma a FEP, destacando a "dinamização turística", a "consciencialização local, nacional e internacional sobre questões globais atuais", bem como o potenciar do "envolvimento dos jovens no desenvolvimento sustentável das comunidades" locais, nacional e internacional.

A Federação Escutista Portuguesa refere ainda o "incentivo das relações entre os países lusófonos, desenvolvendo condições especiais para a sua participação no evento e posterior apoio no desenvolvimento de outros projetos".

O encontro conta com o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que destaca o incentivo à "partilha de culturas, experiências e compreensão entre todos os participantes vindos de todo o mundo", afirma a nota.

A federação refere ainda os apoios de entidades governamentais, como as secretarias de Estado da Educação e da Juventude e Desporto, e autárquicas, nomeadamente da Câmara Municipal de Ovar.

A FEP integra a Associação dos Escoteiros de Portugal e o Corpo Nacional de Escutas, as quais "irão trabalhar em conjunto com a OMME para, em 2025, acolher o World Scout MOOT", acrescenta o comunicado.