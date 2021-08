Quarenta milhões de franceses já estão completamente vacinados

O primeiro-ministro, Jean Castex, anunciou hoje que 40 milhões de franceses já estão completamente vacinados contra a covid-19, sendo o objetivo, até ao final de agosto, ter 50 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose.

"Eles protegem os seus próximos, eles preservam o nosso sistema hospitalar da saturação", partilhou o primeiro-ministro Jean Castex na sua conta de Twitter.

O governante francês anunciou desta forma o número de pessoas completamente vacinadas, referindo que já há mais de 46 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose, aproximando-se assim do objetivo de 50 milhões estabelecidos pelo Governo antes do fim das férias de verão.

Ao mesmo tempo, a quarta vaga continua a aumentar o número de casos de infeção no país, havendo agora mais de dois mil doentes com formas graves de covid-19 internados nas unidades de cuidados intensivos.

No total, há 10.336 pessoas nos hospitais franceses devido à doença, mais 117 do que na véspera.

Nas últimas 24 horas morreram 112 pessoas devido à covid-19 e foram detetados 28.405 novos casos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.381.911 mortes em todo o mundo, entre mais de 208,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.