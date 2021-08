Benfica só desperdiçou uma vitória fora a abrir eliminatórias europeias

O Benfica apenas 'caiu' uma vez em eliminatórias das taças europeias de futebol depois de vencer fora o jogo da primeira mão, o que aconteceu há mais de 50 anos, face ao poderoso Ajax, de Johan Cruyff.

Em vésperas de enfrentarem o 21.º embate caseiro após um triunfo em reduto alheio - terça-feira, face ao Spartak Moscovo, que bateram na quarta-feira por 2-0 na Rússia -, os 'encarnados' vão tentar somar o 20.º apuramento e manter 1968/69 como exceção.

Nos quartos de final dessa edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus, o Benfica, treinado pelo brasileiro Otto Glória, começou a eliminatória com o Ajax com um triunfo por 3-1 em Amesterdão, selado por Jacinto Santos, Torres e José Augusto.

O apuramento para as meias-finais parecia bem encaminhado, mas, na Luz, os holandeses responderam da mesma 'moeda', chegando mesmo a 3-0, com um 'bis' de Cruyff, depois de um tento de Inge Danielsson, que já faturara nos Países Baixos.

Um golo de José Torres, aos 70 minutos, ainda empatou a eliminatória e levou-a para um jogo de desempate, em Paris, mas, aí, o Ajax venceu por 3-0, embora só no prolongamento, com Cruyff a inaugurar o marcador e Danielsson ainda a 'bisar'.

Essa 'queda' é, porém, a única do Benfica nas taças europeias de futebol depois de vencer fora a primeira mão, já que nas restantes 19 vezes conseguiu sempre o apuramento, incluindo mais quatro triunfos por dois golos, dois deles por 2-0.

Em 1978/79, na primeira ronda da Taça UEFA, as 'águias' ganharam por 2-0 em Nantes, com tentos de Chalana e Nené, e depois empataram em casa (0-0) e, em 1989/90, na segunda ronda da Taça dos Campeões, venceram pelo mesmo resultado o Honved, com golos de Pacheco e Valdo, para, na Luz, golearem os húngaros por 7-0.

Na quarta-feira, será com essa vantagem que os comandados de Jorge Jesus recebem o conjunto de Rui Vitória, derrotado no primeiro jogo por golos de Rafa, aos 51 minutos, servido por João Mário, e Gilberto, aos 74, assistido por Lucas Veríssimo.

Por 3-1, e além do Ajax, o Benfica também venceu fora em jogos da primeira mão os belgas do Lierse, em 1995/96, na primeira ronda da Taça UEFA, para depois ganhar em casa por 2-1, e os ingleses do Tottenham, com Jesus ao comando, em 2013/14, nos 'oitavos' da Liga Europa, para empatar a dois em Lisboa.

Nos restantes embates, destaque para o 2-1 em Roma, nos quartos de final da Taça UEFA de 1982/83, com um 'bis' de Zoran Filipovic, que também marcaria no 1-1 da Luz.

Em 1990/2000, na segunda ronda da Taça UEFA, o Benfica também começou por ganhar em Salónica por 2-1, mas, em casa, perdeu pelo mesmo resultado e só se qualificou nos penáltis (4-1), mas teria sido preferível 'cair'. Seguiu-se o 0-7 de Vigo.

O Benfica recebe na terça-feira, a partir das 20:00, o Spartak Moscovo, em encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol, num embate que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.

No caso de se qualificarem, os 'encarnados' defrontam no 'play-off', com primeira mão em casa, em 17 ou 18 de agosto, e segunda fora, em 24 ou 25, o PSV Eindhoven ou o Midtjylland, que se defrontam na Dinamarca, também na terça-feira, depois do triunfo caseiro dos holandeses por 3-0.

- Eliminatórias europeias do Benfica após vitórias fora:Por dois golosÉpoca Prova Adversário 1.ª mão 2.ª mão Desfecho2021/22 LC/3P Spartak Moscovo, Rus 2-0 (F) ? ?1989/90 TC/2 Honved, Hun 2-0 (F) 7-0 (C) Apurado1978/79 TU/1 Nantes, Fra 2-0 (F) 0-0 (C) ApuradoPor dois golos de diferença (sem ser 2-0)2013/14 LE/OF Tottenham, Ing 3-1 (F) 1-1 (C) Apurado1995/96 TU/1 Lierse, Bel 3-1 (F) 2-1 (C) Apurado1968/69 TC/QF Ajax, Hol 3-1 (F) 1-3 (C) Eliminado (x)Por outras diferenças2018/19 LE/16 Galatasaray, Tur 2-1 (F) 0-0 (C) Apurado2013/14 LE/QF AZ Alkmaar, Hol 1-0 (F) 2-0 (C) Apurado LE/16 PAOK Salónica, Gre 1-0 (F) 3-0 (C) Apurado2012/13 LE/16 Bayer Leverkusen, Ale 1-0 (F) 2-1 (C) Apurado2004/05 TU/1 Dukla Bystrica, Svq 3-0 (F) 2-0 (C) Apurado1999/00 TU/2 PAOK Salónica, Gre 2-1 (F) 1-2ap (F) Apurado (y)1991/92 TC/1 Hamrun Spartans, Mal 6-0 (F) 4-0 (C) Apurado1989/90 TC/1 Derry City, Irn 2-1 (F) 4-0 (C) Apurado1988/89 TU/1 Montpellier, Fra 3-0 (F) 3-1 (C) Apurado1982/83 TU/QF AS Roma, Ita 2-1 (F) 1-1 (C) Apurado1971/72 TC/1 Wacker Innsbruck, Aut 4-0 (F) 3-1 (C) Apurado1965/66 TC/1 Stade Dudelange, Lux 8-0 (F) 10-0 (C) Apurado1964/65 TC/MF Vasas Eto Gyor, Hun 1-0 (F) 4-0 (C) Apurado TC/1 Aris Bonnevoie, Lux 5-1 (F) 5-1 (C) Apurado1960/61 TC/1 Hearts, Esc 2-1 (F) 3-0 (C) Apurado (x) - 0-3 após prolongamento no jogo de desempate, em Paris. (y) - 4-1 no desempate por grandes penalidades.- Balanço:Eliminatórias: 20. Apuramentos: 19. Eliminações: 1.