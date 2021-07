China detecta 55 novos casos locais

A China anunciou hoje a deteção de 86 novos casos de covid-19, dos quais 55 ocorreram por contágio local, 48 dos quais na província de Jiangsu, no leste do país.

As outras sete infeções locais distribuíram-se entre as províncias de Sichuan (três), Liaoning (duas) e Yunnan (duas), indicou a Comissão de Saúde da China.

Os 31 positivos restantes foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Pequim (norte), Xangai (leste) e Tianjin (nordeste) e nas províncias de Yunnan (sul), Fujian (sudeste), Guangdong (sudeste), Sichuan (centro), Shandong (leste), Hubei (centro), Shaanxi (centro) e Gansu (norte).

Os dados ultrapassaram a barreira de 70 novos casos pelo terceiro dia consecutivo, como resultado dos dois pequenos focos ativos nas províncias chinesas de Yunnan e de Jiangsu.

As autoridades de saúde também relataram a deteção de 18 novas infeções assintomáticas (uma por contágio local na província de Jiangsu e as restantes "importadas"), embora Pequim não as conte como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.

A Comissão de Saúde da China indicou que, até à última meia-noite local, 19 pacientes tiveram alta após superarem com sucesso a doença, enquanto dois se encontram em estado grave.

O número total de infetados ativos na China continental ascendeu a 862, incluindo 22 em estado grave.

A mesma fonte adiantou que o país somou 92.762 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.

Exigido teste negativo para sair da província chinesa de Jiangsu

Os motoristas que pretendam sair da província chinesa de Jiangsu (leste) vão ter que apresentar um teste negativo para a covid-19, realizado nas últimas 48 horas, devido a um surto local, foi hoje anunciado.

O departamento de transportes da província disse que 93 postos de controlo foram instalados nas estradas da província, cuja capital, Nanjing, é o centro do mais recente surto na China.

Os motoristas devem permanecer nos veículos e usar máscaras enquanto os profissionais de saúde verificam os resultados do teste, de acordo com um comunicado.

A Comissão de Saúde da China identificou 48 novos casos em Jiangsu, nas últimas 24 horas, elevando o total para 154 nos últimos dias. As autoridades afirmaram que o vírus transmitido é a variante delta, altamente contagiosa.

O novo surto ocorre apesar de a China ter administrado já mais de 1,5 mil milhões de doses das vacinas. O país é o mais populoso do mundo, com 1,4 mil milhões de habitantes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.169.966 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,6 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.307 pessoas e foram registados 956.985 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.