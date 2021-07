Complexos balneares do Norte reabilitados e prontos para o Verão

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, acompanhado da presidente do conselho de administração das Sociedades de Desenvolvimento, Nivalda Gonçalves, realizou esta quinta-feira, 8 de Julho, uma visita aos Complexos Balneares do Faial e de São Jorge, bem como às Piscinas Naturais do Seixal, para conhecer o resultado dos trabalhos feitos.

As intervenções de recuperação visaram preparar os espaços e deixá-los operacionais para Verão de 2021.

Nos complexos do Norte da Madeira as obras foram realizadas através de um contrato-programa entre a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira e o Governo Regional.

No Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial foi feito um investimento global de cerca de 50 mil euros, que contemplou obras de recuperação e melhoramento do espaço balnear, nomeadamente ao nível do pavimento do solário e dos edifícios de apoio e piscina. Para a praia com bandeira Azul, a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira irá disponibilizar serviço de limpeza, manutenção de WC, balneários e aluguer de espreguiçadeiras.

Na Zona Balnear da Foz da Ribeira de São Jorge, o investimento realizado rondou os 95 mil euros. O complexo balnear que esteve encerrado em 2019 e 2020 por falta de interessados no concurso público lançado para exploração, foi alvo de uma reabilitação. A intervenção contemplou a reparação dos equipamentos das piscinas, bem como dos equipamentos de quentes e frios da cozinha do empreendimento, entre outros.

Em relação às Piscinas Naturais do Seixal, foram feitos trabalhos de reabilitação do empreendimento local, no valor de 13 mil euros.

Os três espaços dispõem de serviços de bar/restauração em funcionamento, de forma a garantir que os visitantes tenham ao seu dispor todas as infraestruturas de apoio necessárias a funcionar para uma agradável fruição dos espaços.

Os concessionários dos estabelecimentos empregaram pessoas residentes dessas localidades.