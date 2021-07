EUA concluem retirada de tropas do Afeganistão em 31 de Agosto

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse hoje que a retirada das tropas norte-americanas no Afeganistão será "concluída em 31 de agosto", e garantiu que os americanos "alcançaram seus objetivos" no país, de lutar contra a ameaça terrorista.

Os Estados Unidos não intervieram no Afeganistão há vinte anos "para construir uma nação", o que é "responsabilidade" dos próprios afegãos, disse Joe Biden, após uma reunião com a equipa de segurança nacional.

Os militares americanos anunciaram na terça-feira que 90% das tropas e equipamentos americanos já haviam deixado o país, com a retirada prevista para terminar no final de agosto.

Na semana passada, as autoridades americanas desocuparam o maior campo de aviação do país, a Base Aérea de Bagram, o epicentro da guerra para derrubar os talibãs e capturar os líderes da Al-Qaida após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2011 em Nova Iorque.

Os combates entre os talibãs e as forças afegãs continuaram hoje pelo segundo dia consecutivo em Qalai-i-Naw, tendo o governo enviado centenas de comandos através de helicóptero para a província de Badghis para conter a ofensiva dos insurgentes.

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, disse hoje que o país está a passar por uma "das fases mais complicadas da transição" devido à retirada de forças dos Estados Unidos e da NATO do país.

Àqueles que têm apelado aos EUA para estender a operação militar no Afeganistão, Biden deixou hoje a questão: "quantos mais, quantos milhares mais de filhas e filhos americanos estão dispostos a arriscar?".

"Não vou enviar outra geração de norte-americanos para a guerra no Afeganistão, sem nenhuma expectativa razoável de alcançar um resultado diferente", adiantou.

"A missão (das forças norte-americanas) foi cumprida porque apanhamos Osama bin Laden (ex-líder da Al-Qaida) e o terrorismo já não se projeta a partir daquela parte do mundo", defendeu o presidente norte-americano.

Em resposta a uma pergunta sobre uma possível vitória militar dos talibãs, Biden disse que tal "não é inevitável".

"Se eu confio nos talibãs? Não. Mas confio na capacidade de os militares afegãos, que têm melhor treino, melhor equipamento e mais competência em termos de condução da guerra", disse Biden.

Biden continua a enfrentar pressão de congressistas para dar mais detalhes sobre como pretende apoiar milhares de afegãos que ajudaram os militares dos EUA como tradutores, motoristas e noutras funções, que agora temem ser alvo dos talibãs, assim que a retirada dos EUA esteja completa. ???????

Antes do discurso de Biden, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que os funcionários do governo Biden sempre previram um "aumento" na violência e uma turbulência maior, com o avanço da retirada dos EUA.

Considerando que o ex-Presidente Donald Trump já havia concordado em retirar as tropas dos EUA do Afeganistão até maio de 2021, o prolongamento do envolvimento militar de Washington teria levado a uma escalada de ataques às tropas norte-americano, disse Psaki.