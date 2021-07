PS considera que problemas de ordenamento do território colocam C.ª de Lobos na cauda dos concelhos

O PS-Madeira considera que Câmara de Lobos apresenta vários atrasos significativos decorrentes dos problemas de ordenamento do território, "situação que coloca este município atrás dos outros concelhos da Região". Os socialistas estiveram, esta tarde, na Quinta Grande, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente'.

O candidato à Câmara Municipal sublinhou que o ordenamento do território é fundamental nas políticas públicas, para provocar um desenvolvimento sustentado do concelho e criar condições para a qualidade de vida das populações.

Jacinto Serrão fez-se acompanhar do líder parlamentar Miguel Iglésias e pela deputada Elisa Seixas. Na ocasião, deu conta de que “apesar de este concelho ter sido governado com maiorias absolutas de um partido só, tem atrasos significativos num conjunto de políticas de ordenamento do território que já deveriam ter sido implementadas, o que o deixa para trás em relação aos outros concelhos da Região Autónoma da Madeira”.

O candidato socialista apontou a questão da mobilidade, com problemas no trânsito em diversas ruas do concelho e problemas de estacionamento que “infernizam a vida da população todos os dias”. Citou igualmente problemas de saneamento básico, de recolha de lixo e limpeza dos espaços públicos e ainda relacionados com a distribuição de água. Tal como afirmou, atendendo aos relatórios que têm sido apresentados, estas são situações que “deixam Câmara de Lobos na cauda dos concelhos da RAM”.

Jacinto Serrão diz não ser compreensível que Câmara de Lobos apresente este atraso significativo relativamente a outros municípios, tendo em conta as condições que teve para fazer os devidos investimentos.

É uma realidade que resulta da falta de estratégia e de coordenação política por parte de quem governa o poder local Jacinto Serrão

O socialista criticou também o facto de, nas obras de repavimentação de estradas, muitas delas “feitas à pressa e em véspera de eleições,” não se aproveitar para fazer pequenas bolsas de estacionamento e resolver os problemas do trânsito em todas as freguesias, bem como para colocar o saneamento básico e espaços de recolha de lixo. “Nem isso eles estão a fazer. Continuam a adiar um problema do concelho e a deixar Câmara de Lobos mais uma vez para trás em relação a todos estes indicadores que dizem respeito ao ordenamento do território”, rematou.