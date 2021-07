Política cultural da autarquia de Machico "tem impactos ao nível da valorização" do concelho

A política cultural da Câmara Municipal de Machico tem impactos ao nível da valorização da identidade local, da educação e da dinamização da economia do concelho, este é o entendimento de Paulo Cafôfo, que hoje elogiou o trabalho feito naquele município.

O presidente do Partido Socialista-Madeira falava aquando de uma visita ao Museu da Baleia, no Caniçal, na qual se fez acompanhar pelo presidente da Câmara Municipal de Machico, entidade responsável pela gestão do espaço cultural. Uma iniciativa que se inseriu no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, que nesta última semana foi dedicado à temática da Cultura.

O líder dos socialistas madeirenses salientou que a autarquia tem um importante papel na valorização da identidade única da localidade, neste caso através do Museu da Baleia. Segundo afirmou, tal revela-se importante, porque desta forma acabamos, no presente, por preservar o passado e projetar o futuro.

Paulo Cafôfo evidenciou o serviço educativo que é desenvolvido pelo museu, assim como as candidaturas a projetos de investigação ligados ao conhecimento e à preservação do meio natural, neste caso relacionado com o mar e com os cetáceos. Além disso, apontou a importância em termos turísticos, já que “um equipamento destes acaba por ser um atrativo que consegue catalisar para aqui turistas”, o que tem impacto na economia local, nomeadamente na restauração e no comércio.

Referindo-se concretamente ao equipamento cultural, Paulo Cafôfo sustentou que “as políticas da Câmara de Machico são essenciais para uma dinâmica ao nível da educação, do turismo e da economia”. “Este é um trabalho feito por uma câmara do PS e que tem aqui em Machico um marco na cultura, o que acaba por ser um fator preponderante para o desenvolvimento do concelho”, disse ainda.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Machico, Ricardo Franco, explanou os diferentes serviços do Museu, designadamente a vertente educativa, a museológica e a ligada à ciência e à investigação. “Este museu tem dado contributos bastante importantes no estudo e na defesa do meio ambiente marinho”, sublinhou.

O também recandidato à presidência da autarquia machiquense deu conta que o espaço museológico funciona a expensas da câmara e destacou igualmente o facto de esta entidade se candidatar a vários programas com apoios comunitários, nomeadamente na vertente científica.

Ricardo Franco disse ainda que ao longo do tempo o museu e a sua promoção e divulgação têm vindo a ser melhorados.

PS destaca atividade do Conservatório em Machico

Antes, o PS visitou o polo de Machico do Conservatório- Escola Profissional das Artes da Madeira, organismo importante em termos da descentralização do ensino das artes. O polo foi criado em 1995, tendo funcionado inicialmente no Solar de São Cristóvão. Atualmente, conta com outras instalações e tem 167 alunos e 23 professores.