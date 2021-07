Iniciativa Liberal critica posição de Albuquerque sobre o IVA

Há alguma abordagem que possamos fazer que permita fazer ver a luz de que mais um cêntimo no bolso do Estado é menos um cêntimo na mão do contribuinte sem que isto choque de frente com quem não percebe que “residual” é o que fica na caixa do comerciante ou no bolso do consumidor após o IVA limpar 22%?

É deste modo que a Iniciativa Liberal (IL) reage às recentes declarações do presidente do Governo Regional sobre o IVA na Madeira.

Ontem, à margem da apresentação da obra escultórica da autoria de RIGO, intitulada ‘Coroa do Ilhéu’, Miguel Albuquerque declarou que não ia baixar o IVA na Região, ao contrário da recente medida adoptada pelo Governo dos Açores.

Em nota remetida à imprensa, o partido critica fortemente a atitude do líder do executivo madeirense, sublinhando que a redução do IVA teria impacto nas "contas dos empresários" e, por conseguinte, na "manutenção de postos de trabalho e da actividade económica em geral".

Há algum ângulo que ajude a esclarecer que, nas circunstâncias actuais, impostas pelo Governo, qualquer cêntimo a mais nas contas do empresário (admitindo que os preços não mexem e os consumidores não beneficiam, pressuposto bastante atrevido) é essencial para a manutenção de postos de trabalho e da actividade económica em geral?!

A rematar o comunicado a IL acusa os "socialistas laranja' de "total desfasamento com a realidade".