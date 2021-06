Mandatária da 'Confiança' critica governação de Calado

Violante Saramago Matos não poupou nas críticas a Pedro Calado na apresentação, esta tarde, dos candidatos às Juntas de Freguesia do Funchal pela coligação 'Confiança'.

A dívida de 100 milhões da Câmara do Funchal deixada pelo candidato do PSD quando era vereador com o pelouro das Finanças foi um dos aspectos realçados pela mandatária da candidatura encabeçada por Miguel Silva Gouveia.

Em contraponto, aquela que também já foi candidata ao Funchal pelo Bloco de Esquerda apontou os 70% dessa dívida já saldada pelo actual presidente da Câmara.

Enumerando vários projectos executados nos últimos anos na cidade do Funchal, Violante Saramago Matos justificou o porquê de ter aceite o desafio lançado por Miguel Silva Gouveia para ser mandatária desta coligação que concorre às próximas eleições autárquicas.