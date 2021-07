Comissão Europeia nomeia Sofia Moreira de Sousa para chefe da representação em Portugal

A Comissão Europeia nomeou hoje Sofia Moreira de Sousa, embaixadora da União Europeia (UE) em Cabo Verde, como nova chefe da representação da instituição em Portugal, em Lisboa, sucedendo no cargo a Sofia Colares Alves, anunciou Bruxelas.

Em comunicado, o executivo comunitário assinala que, "com mais de 20 anos de experiência em assuntos europeus, Sofia Moreira de Sousa, de nacionalidade portuguesa, é a atual embaixadora da UE em Cabo Verde", tendo sido responsável "pela gestão das relações bilaterais entre a União Europeia e Cabo Verde e pela liderança da resposta local da Equipa Europa à pandemia".

"A sua experiência profissional confere-lhe uma sólida prática em matéria de representação política, comunicação estratégica e gestão", aponta a instituição, recordando ainda que Sofia Moreira de Sousa "foi destacada junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal durante a presidência rotativa portuguesa do Conselho da UE, em 2007, e tem um grande conhecimento do contexto político português".

Sofia Moreira de Sousa desempenhou ainda funções enquanto embaixadora adjunta da UE na África do Sul, no período de 2014-2017, de conselheira do secretário-geral adjunto do Serviço Europeu para a Ação Externa e conselheira política do representante especial da UE junto da União Africana, em Adis Abeba, bem como do representante especial da UE para o Sul do Cáucaso.

Trabalhou ainda no Secretariado-Geral do Conselho da UE, na Agência Espacial Europeia e na Academia de Direito Europeu, em Trier.

Assume as novas funções em Portugal a 01 de setembro.

A sua antecessora, a advogada Sofia Colares Alves, estava no cargo desde 2016.

A Comissão Europeia mantém representações em todas as capitais dos Estados-membros da UE e gabinetes regionais em Barcelona, Bona, Marselha, Milão, Munique e Wroclaw.

Cabe às representações da instituição interagir com as autoridades nacionais, as partes interessadas e os cidadãos.