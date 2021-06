Avançado Bruno Moreira é o primeiro reforço do Trofense para 2021/22

O Trofense, clube recém-promovido à II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contração do ponta de lança Bruno Moreira, que pertencia aos quadros do Portimonense, do primeiro escalão.

O experiente avançado português, de 33 anos, dividiu a época passada entre o Rio Ave, pelo qual participou em 12 jogos e fez um golo, e o Portimonense, tendo alinhado em 16 partidas, mas sem marcar.

No currículo, Bruno Moreira tem ainda passagens pelo Varzim, Moreirense, Nacional, Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira, e 'incursões' pelo futebol búlgaro e tailandês.

O avançado é o primeiro reforço do Trofense para a nova temporada, sendo que o plantel tem agendado para esta quarta-feira o arranque da época, com os habituais exames médicos.