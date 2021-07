PTP pede auditoria às contas da Câmara de São Vicente

Alexandro Pestana, candidato do PTP à Câmara Municipal de São Vicente, afirma ser necessária e “urgente” uma auditoria exaustiva a todos os actos do executivo nos últimos 10 anos, pois, no seu entender, “há muita coisa estranha”.

Segundo o candidato, o município de São Vicente durante vários anos publicava no portal base.gov.pt as contratações que celebrava com empresas um ano mais tarde, quando o prazo legal é de 20 dias após a celebração do mesmo contrato, com o propósito de ninguém poder controlar o que se andava a fazer.

Após denúncias públicas, “15 dias depois apareceram os contratos publicados em catadupa”, explica o PTP, que avança que “entre eles, havia um muito interessante, um negócio com a presidente da JSD São Vicente, na altura, celebrado a 29 de Julho 2019, por 13.850€, para fiscalizar apenas uma obra de um caminho agrícola.”



Para Alexandro Pestana, este contrato vem reforçar “a falta de independência dos autarcas que se diziam independentes e que não tinham nada a ver com o PSD mas afinal foi tudo uma peça de teatro para enganar o povo.” São Vicente, para o PTP, deve ter um engenheiro civil nos quadros para este tipo de tarefas e não haver necessidade de contratar por valores absurdamente elevados entidades externas à autarquia.

O PTP refere que é possível consultar a www.base.gov.pte colocando o NIF da Câmara (511 240 112), “para ver o autêntico circo que reina na gestão do município”, sendo que “praticamente, todos os contratos são realizados por ajuste direto, onde são sempre os mesmos a açambarcar o orçamento da câmara municipal.”