A candidatura do PSD-Madeira à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, liderada por Pedro Coelho, visitou hoje o espaço onde será instalado o futuro Museu da Pesca e do Pescador.

O porta-voz da iniciativa, Leonel Silva, referiu que o Museu da Pesca e do Pescador é mais um compromisso concretizado pelo executivo municipal em funções e recandidato a mais um mandato autárquico.

Conforme consta do programa de Governo Municipal para o mandato 2017-2021, o executivo do PSD assumiu o compromisso de criar um espaço museológico alusivo à memória e vivências da nossa comunidade piscatória. Neste momento, estamos no local onde será instalado o Museu da Pesca e do Pescador. A proposta museográfica compreende um percurso expositivo suportado em elementos visuais e interativos, através dos quais daremos a conhecer aos visitantes as memórias e vivências da atividade piscatória em Câmara de Lobos; as técnicas de palangre e outras artes de pesca tradicionais; as embarcações típicas; as especificidades da pesca e dos habitats das espécies predominantes, com especial destaque para a pesca do Peixe-espada Preto; entre outros elementos relacionados com o património natural e cultural de Câmara de Lobos.” Leonel Silva

O novo museu ficará localizado na Rua São João de Deus, em pleno centro histórico, ocupará uma área com cerca de 350 metros quadrados e faz parte integrante do conjunto edificado do antigo edifício Torre Bella.

Trata-se de um projecto dinamizado pela autarquia local que envolverá um investimento na ordem dos 200 mil euros, totalmente financiado pelo orçamento municipal.

"Neste momento já foi celebrado o contrato com uma empresa especializada para a execução da proposta museográfica e ainda no decurso do corrente ano serão iniciadas as obras, sendo nosso desejo abrir brevemente ao público este novo espaço de memória e cultura", frisou.