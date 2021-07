Doutoramento da UMa dá origem à obra 'Insularidades: Rotas.Gentes.Lugares'

Do Doutoramento em Literaturas e Culturas Insulares da Universidade da Madeira (UMa) resultou o livro 'Insularidades: Rotas.Gentes.Lugares', recentemente publicado pela Editora Afrontamento.

O livro com coordenação de Leonor Martins Coelho, docente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa e directora de curso do Doutoramento em Literaturas e Culturas Insulares. A nota de abertura, 'Pensar as insularidades', é da autoria de Dominique Faria, professora auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores.

Com 112 páginas, a obra reúne um conjunto de artigos, assinados por Irene Lucília Andrade, 'Um fogo discreto', Leonor Martins Coelho, 'A Ilha e o Mundo na escrita de Irene Lucília Andrade', Ana Isabel Moniz, 'Ilhas, Identidade e Sujeito Insular', Rui Guilherme Silva, 'Imaginações da paisagem madeirense em As Ilhas Desconhecidas e A Corte do Norte', Lélia Pereira Nunes, 'Mulher da Ilha: o cerco do mar e da terra', Sílvia Gomes, 'Representações da Ilha em Alfredo de Freitas Branco: afectos, paisagem e identidade madeirense', e Susana Caldeira, 'A Mulher Ilhoa na Rota das Migrações – o caso especial do Hawaii'.

Segundo a UMa, o primeiro volume da obra pretende "contribuir para a reflexão em torno dos estudos insulares e dar a conhecer, de um ponto de vista comparativo e multidisciplinar, várias abordagens que dialogam com a Ciência das Ilhas".

Sobre o curso

O Doutoramento em Literaturas e Culturas Insulares foi criado em 2018 e junta três Universidades Insulares (Madeira, Açores e Córsega), bem como uma instituição universitária central com um extenso historial de estudo das realidades insulares (Instituto INALCO – Paris), em torno da temática das ilhas.