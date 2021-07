Protocolo de cooperação entre Câmara do Funchal e Club Sports da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) e o Club Sports da Madeira, entidade organizadora do Rali Vinho da Madeira (RVM), assinaram hoje um protocolo de cooperação.

Trata-se de um apoio financeiro e logístico para a realização da prova.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, salientou o contributo do RVM para a dinamização e promoção da cidade.

O autarca lançou o repto para voltar a incluir, no figurino da competição, a Super Especial da Avenida do Mar e as passagens pelo Chão da Lagoa.

O autarca sugeriu renomear estas duas PEC's, passando a chamar-se: Super Especial Cidade do Funchal e PEC Parque Ecológico, como forma de divulgar ainda mais a cidade e o seu património natural.