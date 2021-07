Quantidade vendida de cimento cresceu na Madeira

De acordo com a Direcção Regional de Estatística da Madeira, no 2.º trimestre de 2021, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) ascenderam às 39,9 mil toneladas, reflectindo um aumento de 15,2% face ao trimestre anterior (34,6 mil toneladas).

Comparativamente ao mesmo trimestre do ano anterior (27,3 mil toneladas), observou-se igualmente um crescimento de 46,2%. Com efeito, a quantidade de cimento vendida no 2.º trimestre de 2021 é a mais elevada desde o 4.º trimestre de 2014.

Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM no trimestre em referência ascendeu aos 4,4 milhões de euros, apresentando um aumento trimestral e homólogo de 15,2% e de 47,3%, respetivamente.