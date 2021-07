"Investimento patrimonial é fundamental para o futuro"

O Presidente do Governo Regional realçou que "só se consegue ter um futuro se se conhecer o passado".

Por isso considera que "o investimento na reabilitação patrimonial, sobretudo edificado, é decisivo e fundamental para o futuro".

Miguel Albuquerque disse ser "importante" que as novas gerações tenham conhecimento efectivo daquele que foi o percurso histórico de um país e de uma comunidade.

"Esse conhecimento do passado é cada vez mais importante, porque a grande ameaça às liberdades é à democracia não tem a ver com as tendências e os movimentos. É preciso aprofundar um conhecimento objectivo dos factos que ocorreram no passado", frisou.

Albuquerque esteve hoje presente no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's, que comemora nesta data dois anos desde que reabriu completamente renovado.

As comemorações são feitas com uma exposição temporária, onde a maioria das fotografias serão exibidas pela primeira vez, e com o lançamento do livro "Família Vicente".

Na ocasião, o governante destacou a importância do museu em "dar a conhecer o espólio tão importante da história do nosso país".