Já começou a cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses

Para assinalar o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, o Governo Regional promove esta tarde, no Centro de Congressos da Madeira, a habitual cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses, com limitação de número de participantes, de forma a assegurar o cumprimento das medidas preventivas recomendadas pela autoridade de saúde, para este tipo de eventos.

O Governo Regional volta, assim, a prestar homenagem a personalidades e instituições madeirenses que se notabilizaram por méritos pessoais ou institucionais, actos, feitos cívicos ou serviços prestados à Região, através da imposição das insígnias autonómicas de valor, distinção e bons serviços.

Este ano, serão agraciadas dez personalidades e duas instituições.

A Insígnia Autonómica de Valor será atribuída a José Maurício da Silva Melim.

No que diz respeito à Insígnia Autonómica de Distinção, esta será entregue a Mikhail Benilov.

Por fim, a Insígnia Autonómica de Bons Serviços será atribuída a Ana Maria Alves Gouveia (cordão), José Agostinho Mendonça Franco, Carla Margarida Rocha Carvalho, Ludivina Maria Teixeira Freitas, Anaclet Teixeira de Freitas, Willy Sousa, José Ornelas, Fernando Renato Andrade, Centro Social e Paroquial de Santo António e CPF – Corpo de Polícia Florestal – IFCN, IP-RAM.

A interpretação dos Hinos Nacional e Regional marcou o início da cerimónia, que depois da imposição das insígnias aos agraciados, termina com a intervenção de Maurício Melim, em representação dos agraciados, seguida do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que encerra a cerimónia.

O programa de comemorações inclui ainda hoje a celebração da missa solene e Te Deum, que decorrerá, pelas 17h30, na Sé Catedral do Funchal, presidida pelo Bispo D. Nuno Brás.

As comemorações terminam ao princípio da noite com o concerto da Orquestra Clássica da Madeira, a partir das 21 horas, na Praça do Povo.