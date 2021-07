Icónico músico Luís Vasconcelos celebra 45 anos de carreira

Tudo começou em 1976 e passados 45 anos o músico Luís Vasconcelos deixa trabalho, obra e memórias feitas no panorama artístico regional. O pai do pianista dos Amor Electro vai dar um concerto no 'Please Don't Tell', este sábado, pelas 21 horas, em jeito de celebração à sua longa carreira artística que atinge um número redondo e digno de ser assinalado.

O espaço localizado na Estrada Ponta Oliveira, no Edifício Caniço Golden, vai receber então Luís Vasconcelos - conhecido pelas noites de glória do Salsa Latina - e outros seus amigos, nomeadamente o grupo Salsinhas d'Abalada. Ao todo, vão estar presentes entre sete a oito músicos.

Um dos sócios do espaço, Ricardo Bettencourt, explicou ao DIÁRIO aquilo que se vai passar este sábado no 'Please Don't Tell'.

"Foi uma ideia do filho, Ricardo Vasconcelos, pianista dos Amor Electro. Estávamos aqui há dias e o pai relembrou-se que há cinco anos tinha celebrado os 40 anos de carreira, no Parque de Santa Catarina", começou por recordar em alusão ao concerto que o madeirense deu a propósito do encerramento do Rali Vinho Madeira 2017, quando 'abriu' as hostilidades para os Cock Robin.

Os amigos reuniram-se e vamos fazer uma 'jam session' com músicos muito próximos ao Luís Vasconcelos. Vão passar pelo palco alguns artistas só para relembrar os 45 anos de carreira. Ricardo Bettencourt

O concerto irá decorrer em frente ao pub e fica a garantia que o espaço vai cumprir "a 100%" as normas estipuladas pelas autoridades de saúde regionais. Para já, a casa está praticamente 'fechada', mas ainda são aceites reservas. Não será necessário adquirir ingresso, por isso basta arranjar uma mesa e cadeiras.