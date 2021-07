Quarteto de Sofia Almeida actua sábado no Parque de Santa Catarina

O 'Funchal Summer Jazz' - uma série de oito concertos promovida pela Câmara Municipal do Funchal - regressa este fim-de-semana para o quarto concerto no Parque de Santa Catarina. Desta feita com o Quarteto de Sofia Almeida, pelas 21h30, de sábado (dia 31 de Julho).

De realçar que a vocalista do grupo é a mais jovem representante do jazz neste ciclo, com apenas 19 anos.

Sofia Almeida concluiu, em 2020, o Curso Profissional de Instrumentista de Jazz do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira e acaba de ser admitida em três das mais prestigiadas instituições do ensino do jazz em todo o mundo: o Berklee College of Music, em Boston, a New York University e o conservatório de Amsterdão.

Além desta 'voz de peso', o Quarteto de Sofia Almeida, conta com João Freches ao piano, Filipe Gouveia no contrabaixo e Paulo Gouveia na bateria.

O guitarrista Vitor Anjo é o convidado especial, tendo preparado um repertório que se centrará numa série de standards e de peças clássicas do jazz moderno.

Recorde-se que o acesso a todos os concertos no âmbito do Funchal Summer Jazz é gratuito, mas limitado à lotação de cada um dos espaços, sujeita a restrições impostas pelas medidas de segurança contra a transmissão da covid-19.

O concerto do Quarteto de Sofia Almeida terá uma lotação abaixo das 100 pessoas pelo que será dispensado a apresentação de comprovativo de teste negativo/vacinação.

Este facto não invalida a realização da pré-reserva (em www.funchalsummerjazz.pt), que está disponível a partir das 21h30 de hoje (dia 29 de Julho).

As portas do recinto abrem pelas 20 horas e a entrada será efevtuada pela porta pedonal Sul (ao lado do Marina Shopping).