Dalila Nunes pede "intervenção profunda'' junto dos sem-abrigo

A candidata à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Dalila Nunes, disse ser necessário fazer “uma intervenção profunda'' junto dos sem-abrigo em Câmara de Lobos.

"O cenário com que nos deparamos nas zonas mais movimentadas de Câmara de Lobos é desolador, são pessoas alcoolizadas e toxicodependentes a pedir dinheiro e a dormir em plena rua, uma autêntica calamidade social", disse.

Segundo Dalila Nunes, apesar de os esforços que as entidades públicas dizem fazer, os resultados não estão à vista.

A candidata à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, relembrou que o actual executivo camarário aprovou recentemente o plano municipal para a integração de pessoas em situação sem-abrigo, mas "o facto é que as pessoas continuam nas ruas, as medidas tardam em chegar, ou só chegam no ano de eleições".