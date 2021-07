Chuvas fortes provocam pelo menos 14 mortos no sul do Bangladesh

As fortes chuvas que têm afectado o sul do Bangladesh provocaram pelo menos 14 mortos, anunciaram hoje as autoridades locais.

Oito pessoas morreram no distrito de Cox's Bazar, incluindo cinco crianças da mesma família.

As cinco crianças morreram durante as primeiras horas de hoje, devido ao colapso do edifício onde estavam alojadas, disse o chefe da administração da área de Teknaf, Parvez Chowdhury, à agência EFE.

"O incidente ocorreu por volta da meia-noite. (...) Também resgatámos duas pessoas vivas, uma delas ferida", disse Chowdhury.

Cerca de 700 pessoas que vivem em zonas propensas a inundações ou em habitações precárias foram transferidas para abrigos do Governo, acrescentou.

Um funcionário local na área de Whykong relatou a morte de outra pessoa, enquanto o chefe da administração de Maheshkhali relatou mais duas mortes devido a um deslizamento de terras e ao desmoronamento de um muro.

Estas mortes juntam-se às de seis membros da minoria étnica rohingya, na terça-feira, devido às fortes chuvas que afetaram também os campos de refugiados da zona de Cox's Bazar.

Uma porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Hannah Macdonald, disse à EFE que mais de 5.000 refugiados tiveram de ser deslocados por razões de segurança.

"Relatórios iniciais sugerem que mais de 2.500 abrigos, albergando cerca de 12.000 refugiados, foram afectados por incidentes, incluindo a erosão do solo e avalanches, e inundações", disse Macdonald.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou no início de Julho que estava a avaliar o risco de deslizamentos de terras, reforçando as redes de drenagem, instalando medidas de proteção de taludes e melhorando estradas-chave.

Mais de 730.000 rohingya fugiram de Myanmar (antiga Birmânia) para o Bangladesh desde Agosto de 2017, devido a uma campanha militar em resposta a um ataque de um grupo de insurgentes daquela etnia contra instalações da polícia.

A operação militar das forças armadas de Myanmar foi rotulada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos como um "caso exemplar de limpeza étnica".

País da Ásia do Sul, com fronteiras com a Índia e Myanmar, o Bangladesh é normalmente afectado por chuvas de monção nesta altura do ano.