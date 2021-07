Cerca de 600 doentes com hepatite C em tratamento na Região

São cerca de 600 os doentes com hepatite C que, neste momento, são acompanhados pelo Serviços de Saúde da Região. Mas os números reais poderão chegar ao dobro, conforme revelou Pedro Ramos, baseando-se nos especialistas, podendo atingir os 1.500 doentes na Região.

O secretário regional da Saúde falava no âmbito do rastreio de hepatites que está a decorrer na Associação Protectora dos Pobres, e que marca o Dia Mundial das Hepatites que se assinala esta quarta-feira.

Esta acção insere-se no Programa FOCUS, um programa de rastreio na área das hepatites, que decorre desde 2019 e que neste momento inclui apenas a hepatite C, mas que vai ser alargado à hepatite B e ao HIV, conforme deu conta o governante. Têm sido realizados rastreios junto de nichos populacionais de risco e onde é possível proceder a essa detecção prévia. São disso exemplo os vários serviços do SESARAM, os cuidados de saúde primários, Estabelecimento Prisional do Funchal, a unidades de toxicodependência, entre outros.

A adesão ao rastreio tem sido satisfatória, excedendo as expectativas dos profissionais, com mais de 50 pessoas a responderem a esta acção no dia de hoje.

Cada doente custa cinco mil euros à Região

Neste momento, o tratamento à hepatite C custa, em média, ao erário público cerca de cinco mil euros. Mas as contas já foram bem maiores, na ordem dos 40 mil euros por doente. Ainda assim, Pedro Ramos realça a importância desta doença ser detectada atempadamente, não só pelos benefícios para a saúde do doente, mas também para ‘aliviar’ os gastos com os tratamentos que podem ser necessários numa fase mais adiantada da doença.