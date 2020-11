‘Apadrinhe este Natal’ em prol dos mais necessitados

A Loja Solidária do Caniço associou-se a todas as Freguesias do Concelho de Santa Cruz para realizar a iniciativa ‘Apadrinhe este Natal’ que este ano tem um papel ainda mais importante, atendendo à quantidade de famílias que por motivo de carências económicas estão privadas de oferecer prendas aos filhos nesta quadra festiva.

Por esta razão, a iniciativa, que conta ainda com a colaboração da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho, pretende que todas as crianças possam receber uma prenda de Natal. O apadrinhamento assenta em valores como o altruísmo, a partilha, o amor pelo próximo e não numa perspectiva fútil e consumista.

Esta iniciativa respeita o anonimato das crianças e jovens, bem como das suas famílias e a protecção de dados dos mesmos, sendo que fica a cargo da própria Comissão e dos gestores de caso, a entrega das prendas que chegam habitualmente de todos os cantos da ilha e que deverão ser entregues até dia 15 de Dezembro.