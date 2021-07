Beltrame operado à clavícula deve parar "entre um a dois meses"

O médio italiano do Marítimo, Stefano Beltrame, foi operado à clavícula e deve voltar aos relvados num período compreendido "entre um a dois meses", confirmou hoje à agência Lusa fonte do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O jogador foi operado ontem (segunda-feira) ao final da tarde no Hospital Privado da Madeira e correu tudo bem. A paragem deve estar compreendida entre um a dois meses, não mais que isso", sublinhou a mesma fonte.

Beltrame que chegou ao Marítimo a meio da temporada transacta, partiu a clavícula no sábado à tarde, após ter "caído mal" no último ensaio antes da partida diante do Boavista para a Taça da Liga, que ditou a eliminação dos madeirenses da competição, no domingo (derrota por 1-0).

O médio ofensivo apenas disputou três partidas pelos 'verde rubros' na época 2020/2021, estando entregue ao departamento clínico do clube à conta de mazelas físicas.

O jogador, de 28 anos, recorreu às redes sociais para dar conta da sua situação, escrevendo que "a operação correu muito bem".

"Agora já só penso em recuperar e voltar para o campo com os meus companheiros, mais forte do que nunca", mencionou ainda o futebolista natural de Biella.