Escolas de Surf da Região receberam acção 'Surf & Rescue'

A Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP) e o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) estiveram na última quarta-feira, 21 de Julho, em Machico, para promover uma acção 'Surf & Rescue', que levou o salvamento aquático às Escolas de Surf da Região.

A mais recente acção da iniciativa 'Surf & Rescue' decorreu na Praia de São Roque, com o apoio da Câmara Municipal de Machico. Esta foi a segunda acção de um ciclo de duas formações, que se iniciou em Ovar, capacitando 37 pessoas para prestar um apoio adequado ao salvamento aquático, visando assim o reforço da segurança nas praias portuguesas.

Aroundfreedom

Segundo a AESDP, a "participação de surfistas e treinadores de Surf em resgates e salvamentos no mar é uma realidade cada vez mais presente em Portugal", a 'Surf & Rescue' contribui para capacitar as Escolas de Surf, ao nível das mais recentes técnicas de salvamento, primeiros socorros e Suporte Básico de Vida.

Ao juntar formadores do ISN e da AESDP, a iniciativa permite aos participantes obter conhecimentos de resgate e salvamento aquático adaptados à realidade do Surf e, especificamente, ao contexto de aulas de surf. A acção decorreu ao longo de todo o dia e contou com uma grande adesão da comunidade de surf madeirense, os participantes aprenderam e praticaram técnicas de resgate com e sem prancha, suporte básico de vida e primeiros socorros.

Pedro Vasconcelos

Em comunicado enviado à comunicação social, a AESDP informa que já estão previstas novas acções 'Surf & Rescue', com data a anunciar. Até lá, todos os surfistas envolvidos em salvamentos, devem preencher o formulário de salvamentos 'Surf & Rescue', através do seguinte link.