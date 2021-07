O candidato do PTP à Câmara Municipal da Ponta do Sol, António Pereira Roque, alerta para a necessidade de quebrar com as ingerências do passado.

"O PS na Ponta do Sol age exactamente como o seu antecessor PSD, com extensos ajustes directos, 80% das obras camarárias sem concurso público, com serviço encomendado até para virar pedrinhas do calhau. PS ou PSD, os vícios são os mesmos", criticou.