Torneio dos Regionais 2020/2021 acontece este sábado

Numa organização da Associação de Ténis de Mesa da Madeira, realiza-se amanhã, no Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal, o Torneio dos Regionais 2020/2021, prova destinada a todos os atletas que competiram nas taças regionais desta época e também aos atletas que, até ao momento, não tiveram oportunidade de competir.

O evento será subdividido em três provas distintas, em função da Taça Regional em que os atletas tenham competido e uma prova adicional para atletas que não tenham competido nos campeonatos regionais regulares.

Os atletas que actuaram nas taças regionais da 1ª e 2ª Divisões Masculinas competirão entre si, enquanto os atletas da 3ª Divisão Masculina e da 1ª Divisão Feminina serão agrupados numa outra prova. Os restantes atletas irão competir na prova extra.

A competição contará com a representatividade de onze colectividades regionais. Sãp elas: ACM Madeira, AD Caramanchão, ADC Ponta do Pargo, AD Galomar, CD 1º de Maio, CD Esc. Santa Cruz, CD São Roque, CS Marítimo, CTM Funchal, CTM Ponta do Sol e CTM Santa Teresinha.