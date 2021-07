Francisco Taboada substitui temporariamente Rui Rebelo na presidência da Empresa de Electricidade

Francisco Taboada vai substituir "temporariamente" Rui Rebelo no cargo de presidente do conselho de administração da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM). A nomeação é feita em regime de substituição e produzi efeitos enquanto durar a situação de doença que impede o titular do cargo de assumir as funções.

Esta informação foi comunicada aos restantes membros do conselho de administração e aos directores pelo próprio vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, numa reunião realizada esta manhã na sede da EEM.

O governante, que tutela a empresa pública, explicou ao DIÁRIO que, havendo uma situação impeditiva do titular do cargo exercer as suas responsabilidades e a necessidade de encontrar um substituto, a opção recaiu numa "opção interna" e num engenheiro que "tem mais de 30 anos de casa". "É uma substituição e vai manter-se enquanto perdurar a situação de doença", sublinhou Pedro Calado.

Entretanto, a vice-presidência emitiu um comunicado, às 15h14, confirmando que Francisco Taboada iria substituir temporariamente Rui Rebelo no cargo de presidente do conselho de administração da Empresa de Electricidade da Madeira.