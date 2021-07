Nuno Baptista promete IMI no valor mínimo, redução do IRS e manutenção da Derrama no Porto Santo

Nuno Batista, candidato pela coligação 'Acredita Porto Santo' nas próximas autárquicas garantiu, esta sexta-feira (19 de Julho) que, caso seja eleito, irá manter, nos próximos quatro anos, a taxa de IMI no valor mínimo permitido por lei (0,3%). Além disso, promete baixar de 4% para 3,75% a taxa de IRS.

Medidas que, conforme sublinha, visam "garantir o maior apoio às famílias, especialmente nesta fase de grandes dificuldades".

A nossa visão em relação à política de impostos é que a mesma se mantenha no valor mínimo permitido por lei, de modo a que possamos, também por esta via, favorecer as famílias porto-santenses, numa altura em que as dificuldades financeiras, devido à pandemia, são bastante acentuadas.

Ainda em matéria de impostos, o candidatado adianta que as taxas de derrama municipal (Imposto sobre os lucros de pessoas coletivas) também serão mantidas, "de modo a que os empresários e o comércio local possam também ser alvo de uma atenção especial nesta fase de retoma e para o futuro".

"É fundamental manter e reforçar as medidas já implementadas e, neste enquadramento, é nosso compromisso manter a isenção da derrama para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano transato não ultrapasse os 150.000,00 euros, assim como manter a isenção da derrama, por um período de dois anos, para as empresas que instalem a sua sede social no concelho do Porto Santo e que tenham criado, criem e mantenham, durante este período e no mínimo, três novos postos de trabalho”, explica Nuno Batista.

O cabeça de lista sublinha ainda que estes, assim como todos os compromissos já assumidos pela coligação Acredita Porto Santo', “serão para cumprir".