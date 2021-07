CDU alerta para "ataque ao ordenamento do território" na Ribeira dos Socorridos

A CDU realizou, esta sexta-feira, 16 de Julho, uma iniciativa política no Vale dos Socorridos onde apontou o "ataque ao ordenamento do território" e os "perigos para pessoas e bens" decorrentes da "ocupação selvagem" das margens da Ribeira dos Socorridos, nomeadamente na parte correspondente ao concelho do Funchal.

As empresas de construção civil estão a descarregar diariamente dezenas de camiões com pedra e outros resíduos em zonas de cheia da Ribeira dos Socorridos numa ocupação selvagem daquela ribeira. E fazem-no, desavergonhadamente, na medida em que contam com a total protecção de quem está na governação.

Para Edgar Silva, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal, os "predadores" que atacam o Vale dos Socorridos "são as empresas de construção civil, mas também "os governantes que são cúmplices daquela agressão ao território e do atentado contra a segurança de tanta gente".

"A protecção dada pela Câmara Municipal do Funchal às empresas de construção civil que estão a descarregar tudo o que o lhes apetece nas margens de cheia da Ribeira dos Socorridos dá-nos conta de como não se distinguem quanto à confiança com o capital, nem o PSD, quando foi governo na CMF, nem o PS, actualmente à frente da governação na CMF", sentenciou o comunista.