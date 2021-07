Lobo Marinho faz viagens extraordinárias em Agosto

De forma a alargar a oferta e incentivar a procura pela 'ilha dourada', a Porto Santo Line informa que o Navio Lobo Marinho fará viagens extraordinárias nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 de Agosto.

Confira os horários das viagens

Funchal-Porto Santo: 8 horas e 16h30 (extra)

Porto Santo – Funchal: 13 horas (extra) e 20 horas

Para alteração de passagens (que estão isentas da respectiva taxa), os clientes deverão dirigir-se aos balcões da agência, localizados na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, nº 20, na Estrada Monumental, nº 175 C e na Rua D. Estevão de Alencastre, Loja 6/7, Porto Santo. Contactar através do número 291 210 300 ou enviar e-mail para [email protected].