Vacinação de utentes sem marcação para maiores de 40 anos já está disponível no continente

As pessoas com 40 ou mais anos e sem marcação para a vacina contra a covid-19 já podem dirigir-se ao centro de vacinação associado ao respetivo centro de saúde para receberem a primeira dose, anunciou hoje a 'task force'.

"A modalidade 'casa aberta' já se encontra disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes que não estejam agendados, com idade igual ou superior a 40 anos e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses", revelou em comunicado a estrutura responsável pelo processo da vacinação.

De acordo com a equipa liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, as pessoas que queiram ser vacinadas ao abrigo desta modalidade devem dirigir-se ao centro de vacinação covid que corresponde ao centro de saúde no qual se encontram inscritos e nos horários específicos para este tipo de vacinação, que podem ser consultados no portal da internet do Ministério da Saúde (https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta).

"A modalidade 'casa aberta' permite assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação", pode ler-se na nota divulgada aos órgãos de comunicação social.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.182 pessoas e foram registados 916.559 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.