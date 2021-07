Boa noite!

. A França multou Google em 500 milhões de euros. Isto porque tem uma lei, feita em 2019, que obriga as plataformas de Internet a negociar de boa fé com os meios de comunicação social uma compensação pela utilização dos seus conteúdos noticiosos nos seus motores de busca. Em Portugal, sobre esta matéria e outras similares, quem manda ‘assobia para o lado’.

. A violência que varre esperança e vida na África do Sul merecia atenção redobrada por parte de quem lá tem família e amigos, portugueses como nós. É bonito ouvir palavras de solidariedade de quem, na política regional, está bem informado, não pactua com o encobrimento e se revela atento à realidade. Notámos que alguns conselheiros e seus aliados só deram pelo drama muitas horas depois dos assaltos a que só escaparam as livrarias. Quanto a quem governa a Madeira, porventura de férias, mais do que silêncio devia partilhar indignação e usar da influência – se é que ainda tem – para alertar as autoridades sul-africanas para o drama que a comunidade vive. Convém acordar mais cedo e intervir de forma mais enérgica.

. Está já marcado o calendário eleitoral autárquico. Convém que todos passem os olhos e saibam no mínimo o que não é permitido por lei. Senhores candidatos, dá jeito dominar a matéria antes de se meterem em apertos. Até porque normalmente, nestas alturas, os especialistas em queixinhas costumam entrar em acção. E estamos fartos de, à conta dos desleixos de alguns, ter que perder tempo com processos judiciais.